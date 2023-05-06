Дмитрий Дибров нашел новую работу вместо «Кто хочет стать миллионером?»: уехал из страны на заработки

Возвращение популярной игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале прошло без ее ведущего Дмитрия Диброва. Оказалось, что теперь у передачи новое лицо, которым стала Юлианна Караулова. Но отправляться на пенсию 63-летний Дибров не спешит – у него новая работа.

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Теперь Дмитрий Дибров будет ведущим новой программы в Африке. Это не телепроект, а мероприятие для всех желающих, о котором рассказала молодая жена звезды экрана, Полина Диброва. Проект под названием «Невероятная Африка» ограничен во времени и предполагает непосредственное общение с семейной парой, продолжительность 10 дней, и шоумен уже покинул страну.

Напомним, что Дибров был первым ведущим передачи «Кто хочет стать миллионером?», которая появилась сначала на НТВ и называлась «О, счастливчик!». В 2001 году игра «переехала» на Первый канал, Дмитрий вел ее до 2022 года.

По материалам сайта kp.ru