Глаза прикрыла, а надо бы другое место! Каролина Севастьянова в алых микро-трусиках обнажила сокровенное – бесстыжая и манкая

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова уже давно оставила спортивную карьеру. Красавица добилась успеха у поклонников, демонстрируя свои роскошные формы.

Уже которую неделю Каролина Севастьянова отдыхает на Мальдивах, где практически не одевается. Микроблог Каролины Севастьяновой исправно пополняется снимками откровенного содержания.

На этот раз дива предстала на белоснежном песке Мальдив в алом бикини. Микро-трусики обнажили все, что можно. В кадре Каролина Севастьянова прикрыла глаза от удовольствия, хотя для ее поклонников очевидно, что прикрыть следовало некоторые части тела, чтобы не выглядеть так бесстыже и манко.

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