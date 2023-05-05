Один на спинке, другой на животике: Ефременкова из «Дома-2» засняла подросших сыновей-близнецов вместе – уже переворачиваются

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась новыми кадрами с участием сыновей-близнецов.

Молодая мама похвасталась обновкой - стильными курточкой и шапкой, которые приобрела для Даниэля. В кадре малыш лежит на спине, облаченный в мамины подарки. Второй сын Ефременковой запечатлен на животике.

«Ну красота, сыночек, очень красиво. Куртка новая, шапка новая. Куртка велика немного. Надо теперь Кристиану тоже купить. Правда, это самый маленький размер», - говорит Юлия Ефременкова за кадром.

В какой-то момент малыш переворачивается со спинки на живот. Юлия Ефременкова умиляется новым навыкам крохи Даниэля.

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