Персиковая кожа, белокурые волосы: повзрослевшая Лиза Галкина в худи и модной куртке без рукавов отметилась в парижском «Диснейленде»

Пародист Максим Галкин* сделал паузу в гастрольном турне и решил провести время вместе с сыном и дочкой. Гарри и Лиза отправились в Париж, где их ждал папа. Максим Галкин устроил наследникам незабываемое путешествие по Франции.
Один из майских дней все вместе весело провели в знаменитом парижском парке развлечений «Диснейленд».
Максим Галкин* в микроблоге поделился видео, которым запечатлел, как вместе с Гарри и Лизой они катаются на всевозможных каруселях.
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«Первомай ударно провели на горках в «Диснейленде», - написал Максим Галкин*.
На видео крупным планом показаны то Гарри, то Лиза. Красотой младшей дочери Аллы Борисовны Пугачевой восхищаются многие. У девочки персиковая кожа и белокурые волосы. Одета Лиза очень модно - она в худи и трендовой куртке без рукавов.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Лиза Галкина. Фото: скрин соцсети