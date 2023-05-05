Персиковая кожа, белокурые волосы: повзрослевшая Лиза Галкина в худи и модной куртке без рукавов отметилась в парижском «Диснейленде»

Пародист Максим Галкин* сделал паузу в гастрольном турне и решил провести время вместе с сыном и дочкой. Гарри и Лиза отправились в Париж, где их ждал папа. Максим Галкин устроил наследникам незабываемое путешествие по Франции.

Один из майских дней все вместе весело провели в знаменитом парижском парке развлечений «Диснейленд».

Максим Галкин* в микроблоге поделился видео, которым запечатлел, как вместе с Гарри и Лизой они катаются на всевозможных каруселях.

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