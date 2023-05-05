Персиковая кожа, белокурые волосы: повзрослевшая Лиза Галкина в худи и модной куртке без рукавов отметилась в парижском «Диснейленде»

Максим Галкин* с Гарри и Лизой. Фото: соцсети

Шоумен Максим Галкин* вместе с близнецами Гарри и Лизой проводит время во Франции.

Пародист Максим Галкин* сделал паузу в гастрольном турне и решил провести время вместе с сыном и дочкой. Гарри и Лиза отправились в Париж, где их ждал папа. Максим Галкин устроил наследникам незабываемое путешествие по Франции.

Один из майских дней все вместе весело провели в знаменитом парижском парке развлечений «Диснейленд».

Максим Галкин* в микроблоге поделился видео, которым запечатлел, как вместе с Гарри и Лизой они катаются на всевозможных каруселях.

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«Первомай ударно провели на горках в «Диснейленде», - написал Максим Галкин*.

На видео крупным планом показаны то Гарри, то Лиза. Красотой младшей дочери Аллы Борисовны Пугачевой восхищаются многие. У девочки персиковая кожа и белокурые волосы. Одета Лиза очень модно - она в худи и трендовой куртке без рукавов.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Лиза Галкина. Фото: скрин соцсети

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