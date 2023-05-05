«Он нестандартный, многим не нравится, и мне не очень»: мама Саши Гобозова высказалась о новом муже Алианы Устиненко

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Ольга Васильевна Гобозова согласилась с тем, что Маркус не всегда удачно шутит, но дала понять, что не считает это проблемой.

«А юмор у Маркуса, да! Он нестандартный, многим не нравится, не буду кривить душой, и мне не очень. Но этот юмор Роберт принимает адекватно, за это не судят. Главное, что у Маркуса есть - это ответственность, чистоплотность, порядочность, уважение к старшим, любовь к Алиане и очень хорошее отношение к Роберту. А еще, поверьте, что, если Роберту будет плохо, то Саша это терпеть не будет», - заключила Ольга Васильевна Гобозова.

Напомним, Алиана Устиненко и Маркус уже почти четыре года вместе. Алиана лишь недавно рассказала в Сети, что счастлива во втором браке. В конце апреля у супругов родилась дочка.