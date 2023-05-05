«Он нестандартный, многим не нравится, и мне не очень»: мама Саши Гобозова высказалась о новом муже Алианы Устиненко

Бывшая свекровь экс-участницы «Дома-2» Алианы Устиненко Ольга Васильевна Гобозова встала на защиту нового супруга Алианы Маркуса. Дело в том, что в Сети стали высказываться недовольства по поводу того, как Маркус обращается с сыном Устиненко от Гобозова Робертом. Алиана была вынуждена написать целый пост о том, какой прекрасный отчим ее новый муж. В комментариях к публикации и отметилась Ольга Васильевна Гобозова, рассказав, что хорошо знакома с Маркусом, который не раз был в гостях в их доме.
«Если бы Маркус плохо относился к Роберту, то я первая, не стала бы молчать. Я видела хорошее отношение к Роберту, правильное воспитание. Роберт стал ответственным, самостоятельным. Он приучен следить за своими вещами, он сам, без принуждения и по собственному желанию помогает Алиане - моет посуду, пылесосит. Эта опрятность присуща Маркусу. Когда они были у нас в Лермонтове, Маркус сам, без моей просьбы, попросил у меня тряпку и вытирал пыль со всех шкафов наверху, снял шторы, а когда я постирала, то повесил», - написала Ольга Гобозова.
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Ольга Васильевна Гобозова согласилась с тем, что Маркус не всегда удачно шутит, но дала понять, что не считает это проблемой.
«А юмор у Маркуса, да! Он нестандартный, многим не нравится, не буду кривить душой, и мне не очень. Но этот юмор Роберт принимает адекватно, за это не судят. Главное, что у Маркуса есть - это ответственность, чистоплотность, порядочность, уважение к старшим, любовь к Алиане и очень хорошее отношение к Роберту. А еще, поверьте, что, если Роберту будет плохо, то Саша это терпеть не будет», - заключила Ольга Васильевна Гобозова.
Напомним, Алиана Устиненко и Маркус уже почти четыре года вместе. Алиана лишь недавно рассказала в Сети, что счастлива во втором браке. В конце апреля у супругов родилась дочка.
Алиана Устиненко с мужем Маркусом. Фото: соцсети