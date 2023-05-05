Татуировка со смыслом: рэп-звезда Доджа Кэт набила себе скелет на всю спину

Теперь «в тылу» у 27-летней артистки притаилась летучая мышь. Только не живая, а скелет. Странно, что не кошка, но звезда пояснила в своем посте, почему выбрала именно это животное. Якобы летучие мыши олицетворяют собой смерть как отпускание всего старого и привнесения нового. Они символизируют переход, инициацию и новое начало.

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Судя по лайкам и комментариям, поклонникам рэп-артистки татуировка понравилась. Только теперь придется менять псевдоним на Доджа Бэт.