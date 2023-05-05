«Мой сладкий мальчик»: Зепюр Брутян прильнула с поцелуем к новорожденному сыну — Павел Прилучный рядом

Актриса Зепюр Брутян на днях осчастливила мужа Павла Прилучного наследником. Молодая мама все еще не может прийти в себя от нахлынувшего на нее потока нежности и счастья.

В микроблоге Зепюр Брутян поделилась снимком, который был сделан в роддоме. На фото она запечатлена на кровати, рядом лежит тугой сверток, к которому с поцелуями прильнули оба родителя. Личико новорожденного сына Микаэля Зепюр Брутян прикрыла смайликом, не желая пока показывать малыша поклонникам.

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