«Мой сладкий мальчик»: Зепюр Брутян прильнула с поцелуем к новорожденному сыну — Павел Прилучный рядом

Актриса Зепюр Брутян на днях осчастливила мужа Павла Прилучного наследником. Молодая мама все еще не может прийти в себя от нахлынувшего на нее потока нежности и счастья.
В микроблоге Зепюр Брутян поделилась снимком, который был сделан в роддоме. На фото она запечатлена на кровати, рядом лежит тугой сверток, к которому с поцелуями прильнули оба родителя. Личико новорожденного сына Микаэля Зепюр Брутян прикрыла смайликом, не желая пока показывать малыша поклонникам.
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Зепюр Брутян и Павел Прилучный с сыном. Фото: соцсети
«Я очень счастливый человек. Испытываю приятное бессилие. Мой сладкий мальчик, мама с папой тебя так ждали. Хочу выразить невероятную благодарность. Мои любимые, дорогие люди! Я хочу сказать огромное спасибо за ваши прекрасные поздравления, пожелания, за ваше внимание и любовь. Спасибо», — написала под фото Зепюр Брутян.
Она поблагодарила врачей, принимавших у нее роды, и клинику, в которой на свет появился сын Микаэль.
Напомним, это прекрасное событие произошло в минувшее пятницу, 28 апреля. Сейчас Запер Брутян с новорожденным сыном уже дома, рядом с Павлом Прилучным.