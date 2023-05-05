Где-то стыд потеряла: Африкантова из «Дома-2» в черном бикини расселась на шезлонге, светанув междуножьем — дубайская провокация

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в последнее время превзошла саму себя. В микроблоге блондинка исправно публикует фотографии откровенного содержания, которые делает на многочисленных дубайских пляжах.

На этот раз Марина Африкантова разместила фото, на котором запечатлена в черном бикини и весьма игривой позе. Марина Африкантова задрала ногу на шезлонг, засветив пространство между ногами. Девушки стараются не показывать это место, поскольку иначе их обвинят в потере всяческого стыда.