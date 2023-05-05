«Папа – шутер! Ой… Юморист»: 8-летняя дочь Павла Воли дала свое первое интервью

5 мая исполнилось 8 лет дочери Павла Воли и Ляйсан Утяшевой – Софии. В честь праздника звездная мама взяла у девочки ее первое интервью и выложила ответы именинницы в соцсети.
София призналась, что она счастлива и ее жизнь к 8 годам прекрасна. Дома она любит заниматься йогой со своей собачкой Лапой, в стиле одежды «больше за паркур, чем за вальс», а среди певцов выделяет собственного папу.
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Утяшева также попросила дочь рассказать, кем работают ее родители.
«Папа сперва пел песни, потом работал на радио «На семи холмах», а сейчас он – та-да! Не помню названия… Вот – шутер! Ой… Юморист», – ответила девочка.
А мать у Софии работает «телеведущей и моей хорошей любимой мамочкой».
«Мы постоянно учимся у тебя детской непосредственности. Не теряй ее – ты в ней очаровательна, - обратилась Ляйсан к своей дочери через Telegram. – И я всегда становлюсь киселем рядом с тобой… И ты крутишь из меня веревки. Как из меня, так и из папы Здоровья и счастья тебе, наше солнышко!»
Напомним, у звездной пары двое детей. 14 мая сыну Роберту исполнится 10 лет.