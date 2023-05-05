«Папа – шутер! Ой… Юморист»: 8-летняя дочь Павла Воли дала свое первое интервью

5 мая исполнилось 8 лет дочери Павла Воли и Ляйсан Утяшевой – Софии. В честь праздника звездная мама взяла у девочки ее первое интервью и выложила ответы именинницы в соцсети.

София призналась, что она счастлива и ее жизнь к 8 годам прекрасна. Дома она любит заниматься йогой со своей собачкой Лапой, в стиле одежды «больше за паркур, чем за вальс», а среди певцов выделяет собственного папу.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Утяшева также попросила дочь рассказать, кем работают ее родители.

«Папа сперва пел песни, потом работал на радио «На семи холмах», а сейчас он – та-да! Не помню названия… Вот – шутер! Ой… Юморист», – ответила девочка.

А мать у Софии работает «телеведущей и моей хорошей любимой мамочкой».