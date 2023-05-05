Пока Пугачева поддерживает семью покойного Юдашкина: Галкин* развлекает Лизу и Гарри в Париже – видео из «Диснейленда»

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Шоумен Максим Галкин* поделился кадрами с участием близнецов из парка развлечений.

Пародист Максим Галкин* увез детей-близнецов Гарри и Лизу из Израиля во Францию. Все трое сейчас наслаждаются красотами этой страны. 

Несколько дней назад Максим Галкин* вместе с Гарри и Лизой посетили знаменитый парижский парк развлечений «Диснейленд». В качестве отчета о прогулке Максим Галкин* выложил видео в микроблоге, на котором запечатлен совершенно счастливым в обществе подросших Гарри и Лизы.

«Первомай ударно провели на горках в «Диснейленде», - прокомментировал кадры Максим Галкин*.

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Пребывание Максима Галкина* с Гарри и Лизой во Франции совпало с трагическим событием. 2 мая скончался близкий друг семьи Аллы Пугачевой, известный модельер Валентин Юдашкин. Алла Пугачева приехала в Москву, чтобы поддержать родственников покойного - его маму, жену и дочку.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Максим Галкин* с Гарри и Лизой. Фото: скрин соцсети

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