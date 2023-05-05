Пока Пугачева поддерживает семью покойного Юдашкина: Галкин* развлекает Лизу и Гарри в Париже – видео из «Диснейленда»

Пародист Максим Галкин* увез детей-близнецов Гарри и Лизу из Израиля во Францию. Все трое сейчас наслаждаются красотами этой страны.

Несколько дней назад Максим Галкин* вместе с Гарри и Лизой посетили знаменитый парижский парк развлечений «Диснейленд». В качестве отчета о прогулке Максим Галкин* выложил видео в микроблоге, на котором запечатлен совершенно счастливым в обществе подросших Гарри и Лизы.