Темноволосая крошка: Алиана Устиненко из «Дома-2» засняла новорожденную дочку на руках у мужа

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко, на днях во второй раз ставшая мамой, вовсю транслирует в микроблоге, как ей повезло с новым мужем.

Судя по видео, молодой отец Маркус во всем помогает Алиане и с удовольствием нянчится с малышкой. На одном из кадров Алиана Устиненко показала, как Маркус укачивает дочку на руках, развернув головой с темными волосиками к камере. Фоном звучит рэп.

«Видимо, он не шутил про дочь-рэпершу», — подписала видео Алиана Устиненко.

Во втором ролике Алиана Устиненко продемонстрировала, как муж пеленает дочку. Для молодой мамы такой порыв папаши стал неожиданностью.