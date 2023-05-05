Темноволосая крошка: Алиана Устиненко из «Дома-2» засняла новорожденную дочку на руках у мужа

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко, на днях во второй раз ставшая мамой, вовсю транслирует в микроблоге, как ей повезло с новым мужем.
Судя по видео, молодой отец Маркус во всем помогает Алиане и с удовольствием нянчится с малышкой. На одном из кадров Алиана Устиненко показала, как Маркус укачивает дочку на руках, развернув головой с темными волосиками к камере. Фоном звучит рэп.
«Видимо, он не шутил про дочь-рэпершу», — подписала видео Алиана Устиненко.
Во втором ролике Алиана Устиненко продемонстрировала, как муж пеленает дочку. Для молодой мамы такой порыв папаши стал неожиданностью.
«И тут в работу включается папа, который говорил, менять и пеленать не будет», — прокомментировала поступок мужа Алиана Устиненко.
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Напомним, Алиана Устиненко вновь стала мамой 26 апреля. На свет появилась ее дочка, ставшая вторым ребенком Алианы, у которой есть сын Роберт от брака с Сашей Гобозовым. Для мужа Алианы новорожденная малышка стала первенцем.
Муж Алианы Устиненко с новорожденной дочкой. Фото: скрин соцсети