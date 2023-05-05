«У него наверняка найдутся последователи»: Анна Калашникова оценила новое увлечение Дани Милохина

Певица и блогер Анна Калашникова оценила новое хобби своего молодого коллеги Дани Милохина. Недавно оскандалившийся артист заявил, что он теперь больше не тиктокер, а поэт, и опубликовал в социальной сети свое дебютное стихотворение.

«Забудем все, что делал раньше. Там были ногти, платья, бред… Теперь я самый настоящий Влюбленный в Родину поэт», — прочитал Даня на одном из новых видео.

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И вот что говорит о его творчестве Калашникова.

«Хорошая идея, в целом. Блогеры выходят на новый уровень интеллектуального развития, и это меня радует. Тем более, что занялся этим делом сам Даня Милохин. Думаю, это пойдет на пользу, так как у него много подписчиков, и наверняка найдутся свои последователи. Если в текстах будет что-то доброе светлое, то молодец», — цитирует светскую львицу портал «А теперь внимание!».

Он также опубликовал в Telegram видео с первым стихотворением Милохина, если кому интересно.