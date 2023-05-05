В Сети появились слухи о беременности молодой жены Александра Цекало

Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились четыре года назад. Их брак вызвал в Сети массу споров, так как многих смущала существенная разница в возрасте.

Александр старше супруги более, чем на 30 лет. Сейчас Эрвин 31 год, а ее мужу 62 года. И поклонников пары не оставляет в покое вопрос о том, когда в семье продюсера случится пополнение.

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Поэтому, когда на странице Эрвин появился снимок в платье свободного силуэта, подписчики тут же заподозрили жену Цекало в беременности.