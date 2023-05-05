Алена Водонаева дала понять, что считает себя порядочнее Ксении Бородиной и Регины Тодоренко

Алена Водонаева всегда славилась своими резкими высказываниями. На этот раз она решила прокомментировать ситуацию с марафонами, на которых зарабатывают деньги ее коллеги. И едко прошлась по Ксении Бородиной и Регине Тодоренко.

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Звезда «Дома-2» написала в своем Telegram-канале о том, что ей тоже неоднократно предлагали запустить марафон по мотивам своей книги. Но, она, в отличие от Бородиной и Тодоренко, считает это дело не самым достойным. Поэтому всегда отвечала отказом.