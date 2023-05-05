Алена Водонаева дала понять, что считает себя порядочнее Ксении Бородиной и Регины Тодоренко

Алена Водонаева всегда славилась своими резкими высказываниями. На этот раз она решила прокомментировать ситуацию с марафонами, на которых зарабатывают деньги ее коллеги. И едко прошлась по Ксении Бородиной и Регине Тодоренко.
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Звезда «Дома-2» написала в своем Telegram-канале о том, что ей тоже неоднократно предлагали запустить марафон по мотивам своей книги. Но, она, в отличие от Бородиной и Тодоренко, считает это дело не самым достойным. Поэтому всегда отвечала отказом.
«Знаете сколько раз мне предлагали запустить свой курс (марафон) по формату моей успешной книги, которая побила рекорды по продажам среди всех других книг известных людей в издательстве «Эксмо»?
Так и говорили: даже придумывать ничего не надо, у тебя уже все готово, просто давай переведем это все в онлайн, запишем видео (типа как Бородулька и Тодоренко записывали), и будем зарабатывать миллионы.
Знаете, сколько раз я согласилась? Ноль» — отметила Алена.