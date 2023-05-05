Отец косы плести не умеет — у дочки растрепались волосы! Лиза Галкина взяла папу под руку и повела на аттракцион

Шоумен Максим Галкин* проводит уикенд во Франции вместе с двойняшками Гарри и Лизой. Пока Алла Пугачева улетела в Москву, ее дети остались на попечении мужа. Скорее всего, Примадонна придет проститься с модельером Валентином Юдашкиным.

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В своем микроблоге Максим Галкин поделился свежим видео, показав, как двойняшки Гарри и Лиза веселятся в Париже. Сначала они прокатились на поезде, а затем пошли в парк аттракционов. Похоже, что шоумен не умеет плести косы: у Елизаветы растрепались волосы на ветру. На это дочка Примадонны не обратила никакого внимания.