Отец косы плести не умеет — у дочки растрепались волосы! Лиза Галкина взяла папу под руку и повела на аттракцион

Шоумен Максим Галкин* проводит уикенд во Франции вместе с двойняшками Гарри и Лизой. Пока Алла Пугачева улетела в Москву, ее дети остались на попечении мужа. Скорее всего, Примадонна придет проститься с модельером Валентином Юдашкиным.
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В своем микроблоге Максим Галкин поделился свежим видео, показав, как двойняшки Гарри и Лиза веселятся в Париже. Сначала они прокатились на поезде, а затем пошли в парк аттракционов. Похоже, что шоумен не умеет плести косы: у Елизаветы растрепались волосы на ветру. На это дочка Примадонны не обратила никакого внимания.
Взяв отца за руку, она повела его на карусель. Братик Гарри всюду следует за Елизаветой, разделяя ее восторг. Двойняшки с детства учат французский язык. И вот у них появился шанс попрактиковать его за границей.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.