Волочкова в алых трусиках закинула ногу на дерево, а затем повисла на пальме — игривая, смелая

Соскучились по шпагатам Анастасии Волочковой? А вот и они! Бывшая прима-балерина Большого театра прилетела на Мальдивы и, не теряя даром времени, отправилась на местный пляж. Красавица-балерина во всю осваивает территорию: сначала Волочкова закинула ногу на дерево в вертикальном шпагате, блеснув своей природной гибкостью и растяжкой, а затем повисла на пальме. Все это балерина проделала с легкостью и завидным изяществом. Даже купальник из крошечных треугольников не помешал Волочковой щегольнуть фееричным шпагатом.

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