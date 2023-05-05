Погасил огромный долг по налогам: Егор Крид не захотел идти по стопам Елены Блиновской

В этом году налоговая серьезно взялась за проверки блогеров с многомиллионной аудиторией. За уклонение от уплаты налогов под арестом оказались Валерия Чекалина и Елена Блиновская. А счета компаний Оксаны Самойловой и Дины Саевой были временно заморожены.

Вероятно, на фоне этих скандалов Егор Крид решил не ждать обысков в своем доме. И погасил долг перед налоговой добровольно. Музыкант заплатил чуть больше одного миллиона рублей и теперь может спокойно продолжать заниматься своими делами.

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Источник: starhit.ru