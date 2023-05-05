Никита Пресняков вспомнил то, чему научился в России — затосковал по родине?

Никита Пресняков вместе со своей супругой Аленой Красновой сейчас проживает в США. По слухам, молодой человек получил в этой стране гражданство и сейчас всеми силами пытается построить карьеру на новом месте.

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Внук Пугачевой больше не выступает с концертами, а работает обычным режиссером музыкальных клипов. От прежней жизни остались только воспоминания. А вспомнить ему есть о чем. Ведь в России он был задействован во многих интересных проектах.

Не так давно Никита рассказал подписчикам о том, как быстро освоил четырехколесные ролики. На видео в соцсети Пресняков катался очень уверенно, хотя делал это впервые. По признанию молодого человека, ему помогли навыки, полученные во время участия российском шоу «Ледниковый период».