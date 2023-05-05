Никита Пресняков вспомнил то, чему научился в России — затосковал по родине?

Никита Пресняков вместе со своей супругой Аленой Красновой сейчас проживает в США. По слухам, молодой человек получил в этой стране гражданство и сейчас всеми силами пытается построить карьеру на новом месте.
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Внук Пугачевой больше не выступает с концертами, а работает обычным режиссером музыкальных клипов. От прежней жизни остались только воспоминания. А вспомнить ему есть о чем. Ведь в России он был задействован во многих интересных проектах.
Не так давно Никита рассказал подписчикам о том, как быстро освоил четырехколесные ролики. На видео в соцсети Пресняков катался очень уверенно, хотя делал это впервые. По признанию молодого человека, ему помогли навыки, полученные во время участия российском шоу «Ледниковый период».
«На льду вообще иначе ощущается. Первый раз на таких роликах. Вообще, очень прикольно», — поделился впечатлениями Никита.