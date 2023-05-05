Алексея Чумакова застукали на элитном курорте в компании известной певицы

Известного певца и примерного семьянина Алексея Чумакова застукали на элитном курорте в компании певицы Алсу. Причем артист был без жены Юлии Ковальчук и дочки - один.

Вообще Чумаков уже давно близко общается с популярной артисткой. После скандального сезона «Голоса», когда дочь Алсу травили за возможный подкуп, Алексей очень их поддерживал.

Конечно, между артистами могут быть дружеские отношения. Но фанаты уже строят самые разные версии. Тайный роман - не исключение.

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