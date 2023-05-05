Поведение родных Вячеслава Зайцев на его похоронах возмутило окружающих

Поклонники Вячеслава Зайцева не могут прийти в себя от удивления: уж очень странно прошли похороны известного модельера. Прощание с легендой, состоявшееся 4 мая в подмосковном Щелково, заставило присутствовавших переглядываться и перешептываться.

Дело в том, что на церемонии ожидались многие знаменитости, - во всяком случае, соболезнование близким Зайцева опубликовали в своих профилях сотни российских звезд. Однако проститься с легендарным кутюрье прибыли только пятеро из них: Бедрос Киркоров, Авангард Леонтьев, Надежда Бабкина, Сергей Зверев и Татьяна Михалкова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вопросы вызвали и другие моменты – например, странные отношения между ближайшими родственниками Вячеслава Михайловича. Все, кто был на похоронах, заметили: сын и внучка приехали на кладбище по отдельности, девушка явно сторонилась отца и не хотела стоять с ним рядом на отпевании, сообщает издание «РИА ФАН».