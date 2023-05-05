«Сама не ходит!»: Васильев накинулся на Пугачеву из-за Зайцева

Бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев обрушился с критикой на Аллу Пугачеву. Примадонна вернулась в Москву, но к Вячеславу Зайцеву на похороны не явилась, даже венка не прислала. Хотя они дружили. Историк моды считает, что это не красит артистку.

«Допустим, отсутствие Пьехи можно объяснить — она, наверное, сама не ходит. Но ведь он одевал и многих других звезд. Пугачеву. А почему другие не пришли? Общество наше расслоилось», — заявил он.

По мнению Васильева, Алла Борисовна не захотела лишнего внимания к себе. Зато на похоронах Валентина Юдашкина мы ее, скорее всего, увидим.

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