Меган Маркл перекроила лицо для карьеры и покрасила волосы, чтобы походить на свою невестку — так думают фанаты

Не так давно Меган Маркл дала хейтерам и фанатам очередной повод для обсуждения. Общественность взволновал ее новый снимок, который показал в своем блоге фотограф Мисан Харриман. Поклонников удивили неожиданные перемены в образе знаменитости.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Во-первых, Меган изменила прическу и цвет волос. Актриса покрасилась в светло-коричневый цвет и выпрямила свои вьющиеся локоны. Комментаторы в Сети сразу же заметили, что «новая» Маркл стала очень похожа на Кейт Миддлтон. И без промедления обвинили девушку в том, что она копирует стиль своей родственницы.
Во-вторых, поклонники сошлись во мнении, что над лицом Меган поработал пластический хирург. Они заподозрили герцогиню в подтяжке век, липосакции области скул и коррекции губ. По мнению фанатов, Маркл пошла на это ради карьеры, чтобы соответствовать голливудским стандартам.
Сама актриса никаких заявлений по этому поводу не делала. Поэтому остается только догадываться о том, что произошло с ее лицом. И зачем ей нужны были изменения во внешности.
Источник: nypost.com