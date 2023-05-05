Меган Маркл перекроила лицо для карьеры и покрасила волосы, чтобы походить на свою невестку — так думают фанаты

Не так давно Меган Маркл дала хейтерам и фанатам очередной повод для обсуждения. Общественность взволновал ее новый снимок, который показал в своем блоге фотограф Мисан Харриман. Поклонников удивили неожиданные перемены в образе знаменитости.

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Во-первых, Меган изменила прическу и цвет волос. Актриса покрасилась в светло-коричневый цвет и выпрямила свои вьющиеся локоны. Комментаторы в Сети сразу же заметили, что «новая» Маркл стала очень похожа на Кейт Миддлтон. И без промедления обвинили девушку в том, что она копирует стиль своей родственницы.