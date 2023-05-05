Инфоцыганам пришла пора ответить за все — им точно не поздоровится

Инстасамка. Фото: соцсети

Правозащитник объяснил, что теперь ждет Блиновскую, Инстасамку и прочих инфоцыган.

Жизнь блогеров уже никогда не будет прежней. МВД начало проверку инфоцыган, наживавшихся путем продажи курсов наивным гражданам. Их бесполезные курсы не приносили ровно ничего, зато самим блогерам дарили королевскую жизнь — они зарабатывали миллионы, практически ничего не делая.

И супруги Чекалины (Лерчек), и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева), и «королева марафонов» Елена Блиновская — все они, по словам правозащитника Александра Ионова, теперь понесут должное наказание. Он объяснил, что все эти инфоцыгане не только вводили в заблуждение людей, стремившихся к самосовершенствованию, но и научились уходить от налогов, по сути обворовывая государство на крупные суммы.

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«Потом так же сворованные по сути у государства налоги тратили на создание еще большего антуража себе. То есть это такие мошенники, как в фильме «Блеф», вкладывают в себя, в создание этого образа, который не состоит не из чего», — приводит слова Ионова телеканал «360».

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