Кушанашвили назвал современное творчество Пугачевой «безобразным»

В рамках беседы с известным блогером Аленой Жигаловой телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался о творчестве Аллы Пугачевой. В эфире YouTube-канала «Алена, блин!» он пояснил, что у него накопился «миллион» вопросов к певице, а потом добавил, что считает уровень ее современных песен «безобразным», сильно упавшим по сравнению со старыми композициями.
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«Когда она вернулась на сцену — безобразнейшие песни, профанирующие великий уровень «Трех счастливых дней», песен из фильма Эльдара Рязанова, просто безобразный уровень», — цитирует слова Кушанашвили издание «РИА ФАН».