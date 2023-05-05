«У девушки началось кровотечение...»: брат Дани Милохина заявил, что мог стать отцом

Брат блогера Дани Милохина заявил, что мог стать отцом. Однако у его девушки случился выкидыш.

Блогер и исполнитель Илья Милохин признался, что у его возлюбленной не развивался плод. Они переживали по этому поводу. А однажды ночью у девушки Милохина началось кровотечение. Илья Милохин признался, что у него не было денег на тот момент. Он не мог отвезти избранницу в больницу. И тогда ему помог брат.