«У девушки началось кровотечение...»: брат Дани Милохина заявил, что мог стать отцом

Брат блогера Дани Милохина заявил, что мог стать отцом. Однако у его девушки случился выкидыш.
Блогер и исполнитель Илья Милохин признался, что у его возлюбленной не развивался плод. Они переживали по этому поводу. А однажды ночью у девушки Милохина началось кровотечение. Илья Милохин признался, что у него не было денег на тот момент. Он не мог отвезти избранницу в больницу. И тогда ему помог брат.
«И судьба мне прислала деньги – от брата. У меня не было средств даже отвезти ее в больницу. Я сидел за рабочим столом, активно искал клиентов, чтобы заработать. Девушка кричала от боли. Еще врачи ужасно относились. Мне пришлось ставить всех на место, обращаться в проверяющие службы, приезжать и говорить, кто я. Чтобы они успокоились», – вспомнил Илья.
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«Я мог стать отцом. Но была ошибка врачей. Они ошиблись с анализами, диагнозами. Случился сбой организма, осложнение. Она ходила 2-3 недели, плод не рос. У нас были слезы, переживания. На УЗИ мы узнали об этом. Ночью у девушки началось кровотечение», – заявил брат Дани Милохина в kuban.kp.ru.