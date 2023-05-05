Пропавший ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов нашелся в США в компании известной женщины

После того, как на Первом канале приостановили выход ток-шоу «Пусть говорят», ведущий Дмитрий Борисов как будто пропал со всех радаров.

И только сейчас он выложил фото из Майами, где он обнимается с бывшей женой мужа Анастасии Макеевой Светланой Мальковой. Той самой, которая уехала в Америку и лила грязь на певицу.

Видимо, Борисову теперь придется объясниться за свой отъезд в Штаты, иначе на фоне мировой ситуации поклонники вряд ли это оценят.

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