«На похороны не поеду?»: Пугачева бросила детей на Галкина* ради Юдашкина — Вайкуле выдала правду

Алла Пугачева покинула Россию еще в прошлом году. Сейчас артистка вместе со своей семьей проживает в Израиле. И до недавнего времени даже не говорила о возвращении в Москву.

Но ситуация изменилась. 2 мая мая после продолжительной болезни скончался известный модельер и давний друг Примадонны Валентин Юдашкин. Поэтому Алла Борисовна решила приехать в Россию на его похороны.

По словам Лаймы Вайкуле, которая является близкой подругой артистки, Пугачева решила прилететь на прощание с модельером, несмотря на то что придется на время оставить детей.

«Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны? Значит, дети останутся, а я должна ехать», — так сказала певица своей подруге Лайме.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «СтарХита»