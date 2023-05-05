Теща Прилучного одной фразой отреагировала на рождение внука: «Павел, Зепюр, люблю вас!»

Павел Прилучный и Зепюр Брутян в первый год брака время зря не теряли. Молодая жена подарила «мажору» ребенка. 28 апреля Зепюр родила своего первенца — сына Микаэля. Имя сынишке пара дала необычное, оно означает «подобный Богу».

Прилучный не смог пропустить роды жены, акушеры даже доверили ему перерезать пуповину. Сделав это, Павел едва театрально не свалился в обморок.

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Рождение внука прокомментировала и теща Павла Прилучного. Мама Зепюр Брутян Гаяна Согомонян в восторге от того, что теперь она стала бабушкой.