Будущий дизайнер: Филипп Киркоров рассказал о новом таланте сына Мартина

Скоро сыну поп-короля Филиппа Киркорова исполнится 11 лет. Мартин занимается футболом. И его знаменитый папа думал, что сын свяжет свою жизнь с профессиональным спортом. Однако у Мартина оказался талант к творчеству.

Сын Киркорова вдохновился своей сестрой-модницей и нарисовал целую гору эскизов.

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Нарисованные наряды Мартина заинтересовали дизайнера Анику Керимову. И к 11-летию Мартина она подготовила коллекцию, которую разработала совместно с наследником Киркорова.

Теперь Филипп Киркоров мечтает, чтобы его сына узнали как дизайнера.