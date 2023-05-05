Муцениеце в мокром бикини оросила бюст водой, бомбочкой нырнув в бассейн — «орешек» всплыл

Агата Муцениеце уехала на съемки, однако командировка больше походит на курортный отдых. Актриса из фильма «Тобол» ходит на пробежки, посещает светские мероприятия и даже плавает в бассейне, подшучивая, что такие «тяжелые» условия просто изматывают ее, требуя неимоверных усилий.

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Следом бывшая жена «мажора» Павла Прилучного опубликовала в своем микроблоге свежие кадры, засняв свой заплыв в бассейне. Агата Муцениеце предстала в мокром купальнике, оросив грудь каплями воды.