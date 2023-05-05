Муцениеце в мокром бикини оросила бюст водой, бомбочкой нырнув в бассейн — «орешек» всплыл

Агата Муцениеце уехала на съемки, однако командировка больше походит на курортный отдых. Актриса из фильма «Тобол» ходит на пробежки, посещает светские мероприятия и даже плавает в бассейне, подшучивая, что такие «тяжелые» условия просто изматывают ее, требуя неимоверных усилий.
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Следом бывшая жена «мажора» Павла Прилучного опубликовала в своем микроблоге свежие кадры, засняв свой заплыв в бассейне. Агата Муцениеце предстала в мокром купальнике, оросив грудь каплями воды.
Муцениеце бомбочкой нырнула в бассейн, засветив крепкий «тыл». Округлый «орешек» актрисы всплыл над водой, похоже, что бывшей возлюбленной «мажора» нет никакого дела до того, что происходит с Прилучным. А он, кстати, в третий раз стал отцом. Интересно, поздравила ли Агата экс-мужа с отцовством.