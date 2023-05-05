Муцениеце в мокром бикини оросила бюст водой, бомбочкой нырнув в бассейн — «орешек» всплыл

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Актриса показала фигуру во всей красоте.

Агата Муцениеце уехала на съемки, однако командировка больше походит на курортный отдых. Актриса из фильма «Тобол» ходит на пробежки, посещает светские мероприятия и даже плавает в бассейне, подшучивая, что такие «тяжелые» условия просто изматывают ее, требуя неимоверных усилий.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Следом бывшая жена «мажора» Павла Прилучного опубликовала в своем микроблоге свежие кадры, засняв свой заплыв в бассейне. Агата Муцениеце предстала в мокром купальнике, оросив грудь каплями воды.

Муцениеце бомбочкой нырнула в бассейн, засветив крепкий «тыл». Округлый «орешек» актрисы всплыл над водой, похоже, что бывшей возлюбленной «мажора» нет никакого дела до того, что происходит с Прилучным. А он, кстати, в третий раз стал отцом. Интересно, поздравила ли Агата экс-мужа с отцовством. 

Читайте также