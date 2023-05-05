Волочкова улеглась у бассейна: бикини слилось с кожей — бюст изящно вздымается (фото)

Мальдивы — любимый фешенебельный курорт Анастасии Волочковой. Туда бывшая прима-балерина Большого театра летает с завидным постоянством. В своем микроблоге артистка балета поделилась свежими пляжными фото, позировав в телесном мини-бикини. Фанаты подметили, что купальник почти слился с оттенком кожи балерины. Волочкова улеглась у бассейна, щегольнув бесконечными подтянутыми ножками с натруженными ступнями и рельефными бедрами. Талия у балерины тончайшая, бюст изящно вздымался.

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