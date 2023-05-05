«Я похожа на маму»: Анастасия Решетова упомянула родительницу, с которой у нее были непростые отношения

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – поделилась новыми кадрами на фоне гор с использованием образа в этническом стиле. Примечательно, что в комментариях под фото знаменитость поговорила о своей маме.

Решетова в последнее время часто путешествует. Сейчас Анастасия находится в стране своей мечты – Японии. А чуть ранее Решетова устроила фотосессию на фоне гор в Арабских Эмиратах.

Модель позировала в облегающем черном платье и с аксессуарами в этническом стиле. К слову, на этих снимках Решетова напомнила себе маму.