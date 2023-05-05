«Я похожа на маму»: Анастасия Решетова упомянула родительницу, с которой у нее были непростые отношения

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Модель устроила фотосессию в этническом стиле. На свежих кадрах знаменитость увидела одну особенность.

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – поделилась новыми кадрами на фоне гор с использованием образа в этническом стиле. Примечательно, что в комментариях под фото знаменитость поговорила о своей маме.

Решетова в последнее время часто путешествует. Сейчас Анастасия находится в стране своей мечты – Японии. А чуть ранее Решетова устроила фотосессию на фоне гор в Арабских Эмиратах.

Модель позировала в облегающем черном платье и с аксессуарами в этническом стиле. К слову, на этих снимках Решетова напомнила себе маму.

«Мои самые любимые кадры всегда те, где я похожа на маму», – заявила модель в личном микроблоге.

Анастасия Решетова в Арабских Эмиратах. Фото: соцсети 

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Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказывала о непростых отношениях с мамой. Родительница модели оставила Решетову с отцом. Анастасию и ее сестру воспитывал отец-военный. Решетовой не хватало материнской любви и в то же время она устала от строгости отца. Поэтому в 17 лет Решетова начала жить самостоятельно. 

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