Простейшее блюдо провалила: Алла Михеева высмеяла Юлию Высоцкую на кухне

В соцсетях набирают популярность архивные видео из кулинарных программ Юлии Высоцкой с сомнительными сырниками, крабовым супом, лопнувшими яйцами и прочими кухонными приключениями. Люди даже стали снимать пародии на суетливую телезвезду. Не осталась в стороне и Алла Михеева, бывшая соведущая Ивана Урганта по вечернему шоу.

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Михеева засняла и опубликовала в соцсетях видеоролик, как она варит простейшее блюдо – пельмени. Требуется всего лишь навсего опустить в кипящую воду полуфабрикаты, но даже тут она провалилась. «Соберись, тряпка!» - командует она себе, но все равно ее настигает провал – фонтан брызг и раскиданные пельмени.