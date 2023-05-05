«Называли «пластиковой»»: Приянка Чопра рассказала, как неудачно изменила форму носа

Голливудская актриса с индийскими корнями Приянка Чопра рассказала, как 20 лет назад сделала неудачную пластическую операцию.
Оказалось, Чопре не понравилось вмешательство пластического хирурга. К слову, операция Чопры была вынужденной. Актрисе нужно было удалить полипы в носовой полости.
«Полипэктомия звучала как довольно рутинная процедура. К сожалению, это было не так. Хирург случайно задел мою переносицу, и мост разрушился. Моего оригинального носа не было», – заявила артистка.
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«Мое лицо выглядело совершенно по-другому. Я была не я. Мое лицо стало пластиковым, меня называли «пластиковой Чопрой». Я впала в глубокую-преглубокую депрессию», – добавила Чопра.
После неудачной операции знаменитость уволили их двух проектов. Приянка переживала, что у ее карьеры наступил конец. Актрисе пришлось сделать еще несколько корректирующих операций.
«Все разговоры о частях тела и тоне кожи в совокупности заставили меня чувствовать себя обесцененной, невидимой и неуверенной в себе. Но мое отличие – в моей силе. Если бы я выглядела как другие «классически красивые» девушки, то я бы не выделялась, и, что более важно, я бы не была собой», – заключила знаменитость в беседе с dailymail.co.uk.