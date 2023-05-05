«Называли «пластиковой»»: Приянка Чопра рассказала, как неудачно изменила форму носа

Голливудская актриса с индийскими корнями Приянка Чопра рассказала, как 20 лет назад сделала неудачную пластическую операцию.

Оказалось, Чопре не понравилось вмешательство пластического хирурга. К слову, операция Чопры была вынужденной. Актрисе нужно было удалить полипы в носовой полости.

«Полипэктомия звучала как довольно рутинная процедура. К сожалению, это было не так. Хирург случайно задел мою переносицу, и мост разрушился. Моего оригинального носа не было», – заявила артистка.

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