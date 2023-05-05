Не прислала даже венок: Пугачева проигнорировала похороны Зайцева

Проводы в последний путь величайшего советского и российского модельера Вячеслава Зайцева прошли не без скандалов. Мэтра моды похоронили на безвестном сельском погосте, хотя он желал быть упокоенным на Новодевичьем кладбище, родня на могиле поругалась, а из звездных друзей и клиентов «русского Диора» пришли единицы. Алла Пугачева совсем проигнорировала похороны.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Мало того, что Примадонна, обязанная Зайцеву своим имиджем 70-х, не приехала на прощание, так она даже не послала венок на его могилу. Об этом сообщает mk.ru. Многие звезды отправили в знак уважения поминальные букеты, но Алла Пугачева даже этого не сделала.

Хотя оскандалившаяся певица находится в Москве. Она прилетела из Израиля впервые за последние полгода еще накануне, так как узнала о смерти другого давнего друга – кутюрье Валентина Юдашкина.