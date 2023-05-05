«Пришло так мало знаменитостей»: Надежда Бабкина сделала заявление после похорон Вячеслава Зайцева

Художник Никас Сафронов рассказал, что певица Надежда Бабкина собирается добиться перезахоронения тела модельера Вячеслава Зайцева.
Сам Сафронов тоже недоволен, что дизайнера похоронили в Щелково на сельском кладбище.
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Знаменитости отметили, что поклонникам российского кутюрье будет трудно добираться до могилы. Бабкина и Сафронов уверены, что Зайцев никогда не завещал похоронить его так далеко от Москвы.
«Неудивительно, что на похороны Славочки пришло так мало знаменитостей. […] Надя собирается создать инициативную группу, обращаться в высокие инстанции, чтобы его перезахоронить», – рассказал Сафронов в беседе с mk.ru.
Напомним, ранее стало известно, кто получит наследство Вячеслава Зайцева.