Новости шоу-бизнеса: Петросян в реанимации, Зайцева похоронили, Лерчек продолжает получать миллионы доходов

Похороны Зайцева без Пугачевой

Вячеслава Зайцева похоронили в Подмосковье. 85-летний модельер скончался 30 апреля, захоронили его вопреки воле на деревенском кладбище в Щелково. Из звезд проводить в последний путь «русского Диора» пришли лишь единицы. Алла Пугачева попрощаться не явилась, хотя накануне прибыла в Москву.

У Лерчек нашли миллионы доходов

Блогер Валерия Чекалина, она же Лерчек, под следствием и обвиняется в неуплате налогов. Счета арестованы, и девушка плакалась, что жить ей не на что. Однако, накануне стало известно о прибыльном бизнесе, приносящем ей многомиллионные доходы – это производство косметики. Движение средств по счетам компании не ограничено, так что доступ к деньгам Лерчек имеет.

Петросян в реанимации

Евгений Петросян попал в реанимацию из-за зубного импланта в одну из московских больниц. По сообщениям в СМИ, 27 апреля Петросяну поставили эндооссальный искусственный зуб — он вживляется в кость челюсти. А 1 мая юморист пожаловался на непрекращающееся кровотечение из раны в нижней челюсти. Сейчас его состояние стабильное, он получает лечение в отделении ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.