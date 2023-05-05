В Госдуме хотят запретить Пугачевой въезд в страну: «Предателем становятся раз и навсегда»

Покинувшая страну в прошлом году Алла Пугачева внезапно вернулась в Москву. На родине она не была больше полугода, возвратиться ее заставила смерть друга, кутюрье Валентина Юдашкина. На похороны Вячеслава Зайцева, прошедшие 4 мая, она не явилась, хоть и считалась его давней близкой приятельницей.

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Приезду Пугачевой оказались не рады многие – от журналистов Соловьева и Красовского до звезд и политиков. В Госдуме РФ озвучили позицию по новоприбывшей. Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко считает, что Алле Борисовне нужно запретить въезд в Россию.

«Никаких извинений мы не примем, ни один патриот не примет! Предателем становятся раз и навсегда. А артисты, как много раз говорил Владимир Жириновский, за деньги вообще под любую власть ложатся. Так что Пугачеву не то что реабилитировать нельзя, ей вообще въезд в Россию до конца СВО нужно закрыть!» - приводятся слова политика в Telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД».

Предателем Пугачеву окрестили после ее бегства в Израиль, а также оскорблений россиян – людей она назвала холопами и рабами.