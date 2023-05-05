Валя Карнавал сжала полушария в тесном лифе на пляже: еле дышит от тяжести

Популярная блогерша Валентина Карнаухова, которую все фанаты знают под прозвищем Валя Карнавал, улетела отдыхать в Таиланд. На этот раз красотка решила провести отпуск без бойфренда – судя по всему, слухи об их расставании небеспочвенны.

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Валя не скучает на курорте, компанию ей составила подруга. Вместе они посетили зоопарк, а потом отправились на пляж. Карнавал решила сообщить об этом своим подписчикам, запечатлев себя на селфи. Для эффектного кадра она красиво сжала пышный бюст, получилось тесно, а Валя как будто еле дышит под такой внушительной ношей.