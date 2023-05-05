Жена сбежавшего в США внука Пугачевой принимает поздравления с беременностью: родит ради гражданства?

26-летняя жена Никиты Преснякова Алена принимает поздравления с беременностью. Девушка воссоединилась со сбежавшим в США мужем еще в декабре 2022 года, и судя по всему, как сообщает «Экспресс-газета», готовится подарить ему первенца. Этого события, кстати, ждут в звездной семье Пугачевой и Пресняковых уже давно.

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Дело в том, что Алена больше не фотографируется со спиртным, ее муж занимается благоустройством семейного гнездышка в Нью-Йорке, а на днях вышла в свет в балахонистом одеянии. В Сети высказываются предположения, что так быстро стать родителями пара решила не от большого желания малыша, а ради гражданства.