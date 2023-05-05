Как выглядит могила Вячеслава Зайцева на сельском кладбище: здесь упокоился «русский Диор»

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым состоялось в Подмосковье 4 мая. 85-летнего звездного кутюрье похоронили на сельском кладбище, и проводить его в последний путь пришли самые близкие. Из звезд были замечены лишь Надежда Бабкина, Сергей Зверев, Бедрос Киркоров, Татьяна Михалкова.

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Захоронили Зайцева на Жегаловском кладбище в Щелково, почему именно этот сельский неприметный погост стал последним приютом для великого деятеля, неизвестно – при жизни «русский Диор» выбирал Новодевичье. Но вышло так, что теперь могила Зайцева расположена за городом. И после похорон вся утопает в цветах и венках.