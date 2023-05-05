Темное прошлое Лаймы Вайкуле раскрыл Отар Кушанашвили: «Она была валютной»

Скандальный журналист Отар Кушанашвили пришел в шоу звездного блогера Алены Жигаловой на YouTube, чтобы обсудить последние новости из мира шоу-бизнеса. На острый язык Отарика из Кутаиси, как он сам себя именует, попала Лайма Вайкуле, недавно заявившая, что кормила весь Советский Союз своей деятельностью.

Кушанашвили раскрыл, что Вайкуле в последнее время «много болтает», при этом она явно хотела сказать некую резкость, но промахнулась. И намекнул, что в молодости, до встречи с Раймондом Паулсом, якобы, промышляла совсем не пением.

«Разговор о том, что она кормила Советский Союз, глупый, никчемный, рожденный эмоциями. Мне одна знакомая написала, что Лайма была самой профессиональной ш…, пока ее не нашел Раймонд Паулс. Она была валютной проституткой, мне пишет женщина», - уверяет Отар.

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