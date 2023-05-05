Лайме Вайкуле досталось от Отара Кушанашвили: едкий укол

Скандальный журналист Отар Кушанашвили пришел в шоу звездного блогера Алены Жигаловой на YouTube, чтобы обсудить последние новости из мира шоу-бизнеса. На острый язык Отарика из Кутаиси, как он сам себя именует, попала Лайма Вайкуле, недавно заявившая, что кормила весь Советский Союз своей деятельностью.
Кушанашвили раскрыл, что Вайкуле в последнее время «много болтает», при этом она явно хотела сказать некую резкость, но промахнулась. И намекнул, что в молодости, до встречи с Раймондом Паулсом, якобы промышляла совсем не пением.
«Разговор о том, что она кормила Советский Союз, глупый, никчемный, рожденный эмоциями...» — уверяет Отар.
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