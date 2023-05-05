Анастасия Волочкова предъявила свои мальдивские трусы: три ниточки от песка не защитят

Балерина Анастасия Волочкова выступила с долгожданным концертом, к которому готовилась месяц, и полетела отдыхать со спокойной душой. Майские праздники звезда решила провести на Мальдивах – своем любимом курорте.

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Чемоданы балерина собирала тщательно. Она готовится удивлять подписчиков в Сети обновками, которые уже показала во всей красе. Ей подарили несколько комплектов купальников, это бикини из ниточек, и звезда сцены пришла в восторг при виде ярких тряпочек со стразами. Она тут же развернула их и запечатлела для микроблога, демонстрируя их миниатюрность. Правда, учитывая любовь балерины к шпагатам и песку, вряд ли такие три ниточки на трусах защитят ее от конфуза.