Клава Кока показала ядреный бюст в дырявом декольте: получилось слишком крупно

Звезда современной эстрады Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, отправилась на гастроли в Турцию. Красотка вместе с шоу-балетом колесит по Анатолийскому побережью и успевает не только давать концерты, но и задавать жару в соцсетях.

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Например, она снова переполошила публику со сцены и онлайн, блеснув прелестями фигуры в лоскутном наряде. Это ее любимый стиль – намотать на себя нечто, похожее больше на отрепье, и сверкать интимными местами. Она поделилась селфи крупным планом, на котором сверкнула в дырявом декольте ядреным бюстом, получившимся таким из-за ракурса. Также объема добавили массивные стразы, украсившие топ.