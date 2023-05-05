Соловев возмутился возвращению Пугачевой: «Кормилица вернулась»

Алла Пугачева вернулась в Россию, где не была с осени прошлого года. Новость о ее приезде всколыхнула общественность, и многие оказались против ее появления на территории нашей страны.

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Так, журналист Владимир Соловьев в эфире канала «Соловьев LIVE» возмутился приезду Примадонны. Он уверен, что артистка не заслуживает присутствия в нашей стране и тем более того внимания, которое ей сейчас оказывается.

«Я не понимаю, почему Аллу Пугачеву пустили назад. Это вообще что такое? Это уже все можно? Можно нести все, что угодно про страну, а потом их пускают назад? Давайте, сейчас ее еще по телевизору покажите, дайте концерт провести, в ножки ей упадите, цветами встретьте. Это же осчастливила! Кормилица вернулась», - поразился телеведущий.

Кормилицей, кстати, назвала Аллу Борисовну ее подруга Лайма Вайкуле. Она считает, что Пугачева кормила всю Россию, пока жила и работала здесь, а Вайкуле – весь СССР. Эти слова артистки невероятно возмутили многих.