Анастасия Шубская запечатлелась со своими сестрами, приехав в Москву: все дочки Веры Глаголевой вместе

Обычно пара находится в США, но недавно у Овечкина начался отпуск. Они прилетели в Москву, где сразу увиделись с родней. Шубская на днях устроила посиделки в ресторане со своими сестрами: старшей Анной, которая является балериной, а также младшей Мариной. Они даже оделись в одном стиле.

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