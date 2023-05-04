Анастасия Шубская запечатлелась со своими сестрами, приехав в Москву: все дочки Веры Глаголевой вместе

Анастасия Шубская раньше строила карьеру актрисы. Она шла по стопам своей мамы Веры Глаголевой, которая умерла в 2017 году. Незадолго до ее смерти Анастасия сыграла свадьбу с Александром Овечкиным. Она перестала строить карьеру, занявшись семье. Своему избраннику брюнетка подарила сыновей: Сергея и Илью.
Обычно пара находится в США, но недавно у Овечкина начался отпуск. Они прилетели в Москву, где сразу увиделись с родней. Шубская на днях устроила посиделки в ресторане со своими сестрами: старшей Анной, которая является балериной, а также младшей Мариной. Они даже оделись в одном стиле.
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Весь вечер сестры общались и наслаждались изысканными блюдами. Анастасия была поражена, когда увидела своих племянников. Один из парней уже стал выше мамы и тети.
Поклонники были рады увидеть дочек Глаголевой. Многие отмечают, что Шубская больше всех похожа на маму.
Анастасия Шубская с сестрами и племянником. Фото: соцсети звзды