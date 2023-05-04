Клава Кока в прозрачной юбке блеснула своими «сочными булочками» на глазах парней: все ахнули

Клава Кока больше 5 лет выступает на сцене. Она стала настолько популярной, что ее зовут в телевизионные шоу, а также на премии и фестивали. В 26 лет певица не перестает носить откровенные наряды. Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры, чтобы привлекать внимание парней.
На этот раз Клава устроила гастроли в Турции. Она уже выступила в нескольких городах и оказалась в Кемере. Певица облачилась в провокационный образ для появления на публике. Блондинка в прозрачной юбке засветила свои округлые прелести и трусики. Также Кока не прикрыла глубокое декольте. Она зажигательно танцевала и трясла бедрами.
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На этот раз поклонники были удивлены. Одни восхитились ее красотой, а другие подвергли критике за наряд. «Вот об этом и говорим! Нет скромности», «Прозрачная юбка — все напоказ», «А смысл этого наряда, если видно все», «Ох, какая горячая», «Бешеная энергетика», «Всем показала трусы», — стали писать в Сети.