Клава Кока в прозрачной юбке блеснула своими «сочными булочками» на глазах парней: все ахнули

На этот раз Клава устроила гастроли в Турции. Она уже выступила в нескольких городах и оказалась в Кемере. Певица облачилась в провокационный образ для появления на публике. Блондинка в прозрачной юбке засветила свои округлые прелести и трусики. Также Кока не прикрыла глубокое декольте. Она зажигательно танцевала и трясла бедрами.

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