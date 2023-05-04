Кудрявцева сводила свою четырехлетнюю дочку в дельфинарий: Маша раскрыла рот от восторга и прижалась к маме

На этот раз Лера уехала с наследницей в Сочи. Они остановились в санатории, где ходят на процедуры. Телеведущая водит малышку на дискотеки. А 4 мая она решила ее порадовать походом в дельфинарий.

Кудрявцева устроила для дочки знакомство с дельфином. Она была в розовом спортивном костюме. А Мария облачилась в брендовый костюм. Она открыла рот от удивления и прижалась к маме.

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