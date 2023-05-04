Кудрявцева сводила свою четырехлетнюю дочку в дельфинарий: Маша раскрыла рот от восторга и прижалась к маме

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Секрет на миллион». В 51 год блондинка старается следить за внешностью. Она часто предстает на публике в роскошных платьях. А в обычной жизни телеведущая носит комфортные наряды, так как постоянно проводит время с дочкой Марией.
На этот раз Лера уехала с наследницей в Сочи. Они остановились в санатории, где ходят на процедуры. Телеведущая водит малышку на дискотеки. А 4 мая она решила ее порадовать походом в дельфинарий.
Кудрявцева устроила для дочки знакомство с дельфином. Она была в розовом спортивном костюме. А Мария облачилась в брендовый костюм. Она открыла рот от удивления и прижалась к маме.
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Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены. Многие отметили, что эмоциональная дочка Кудрявцевой не оставляет их равнодушными. «Ну прям прелесть», «Это счастье на лице», «А не плавали с ними? Маше бы понравилось», «Какая вы классная мама», «Маша очаровательна», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды