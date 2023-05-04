Севастьянова в молочном бикини обнажила аппетитные округлости фигуры: взбудоражила видом «сладких холмиков»

На этот раз гимнастка провела время на Мальдивах. Она не скрывает, что там отметила свой день рождения в компании таинственного бойфренда. При этом в соцсетях Севастьянова делится пикантными кадрами. На этот раз она покрасовалась в молочном мини-бикини.

Спортсменка расстегнула рубашку, продемонстрировав свою грудь и другие прелести. Звезда не скрыла и свои упругие ягодицы.

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