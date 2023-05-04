Севастьянова в молочном бикини обнажила аппетитные округлости фигуры: взбудоражила видом «сладких холмиков»

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она была художественной гимнасткой и регулярно выступала на соревнованиях. Ей удалось завоевать золото на олимпийских играх в 2012 году. А потом она покинула спорт. Теперь Каролина регулярно путешествует и порой снимается в шоу. В 28 лет она не перестает восхищать своей фигурой.
На этот раз гимнастка провела время на Мальдивах. Она не скрывает, что там отметила свой день рождения в компании таинственного бойфренда. При этом в соцсетях Севастьянова делится пикантными кадрами. На этот раз она покрасовалась в молочном мини-бикини.
Спортсменка расстегнула рубашку, продемонстрировав свою грудь и другие прелести. Звезда не скрыла и свои упругие ягодицы.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Ее осыпали комплиментами. Гимнастка взбудоражила парней. «Ну просто совершенство», «Приятное видение», «До чего красивая», «Ох, какие формы», «Эти формы не дадут спать», «Тут все идеально», «Просто богиня», — стали писать подписчики.